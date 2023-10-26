Ізраїль розкритикував Росію за зустріч лідерами ХАМАС у Москві

Ізраїль розкритикував Росію за сьогоднішню зустріч представників МЗС РФ із лідерами ХАМАС у Москві, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення представника МЗС Ізраїлю Ліора Хаята.

"ХАМАС - терористична організація, гірша, ніж ІДІЛ" , - написав він.

Він додав, що руки високопоставлених чиновників ХАМАСу заплямовані кров'ю понад 1400 ізраїльтян, яких було вбито, страчено і спалено, і що вони відповідальні за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками і літніми людьми.

"Ізраїль розглядає запрошення високопоставлених чиновників Хамаса до Москви як непристойний крок, що надає підтримку тероризму й узаконює звірства терористів ХАМАСу" , - написав Хаят.

Ізраїль закликає РФ негайно вигнати лідерів ХАМАСу з Москви.

Позиція РФ щодо зустрічі з представниками ХАМАСу

У МЗС Росії заявили, що нібито обговорювали звільнення заручників у Секторі Газа, евакуацію російських громадян та інших іноземних громадян із представником ХАМАС, який відвідав сьогодні Москву.

"У заяві Міністерства, опублікованій російськими інформаційними агентствами, йдеться про те, що переговори з Абу Марзуком, членом політбюро ХАМАС, були частиною зусиль Москви щодо забезпечення негайного звільнення іноземних заручників, яких утримують у Секторі Газа" , - ідеться в матеріалі.

Також російська сторона нібито "підтвердила свою непохитну позицію на користь реалізації відомих рішень міжнародного співтовариства", зокрема рішення про створення двох держав.

Зв'язок Росії та ХАМАС

На початку нападу терористів на Ізраїль президент Володимир Зеленський заявив про те, що Російська Федерація зацікавлена у війні між Ізраїлем та ХАМАСом, оскільки це послаблює світову єдність. Зокрема він відзначив, що Кремль є одним із тих, хто стоїть за нападом бойовиків.

До того ж ЗМІ повідомляли, що напад ХАМАСу "поставив крапку" у відносинах між Росією та Ізраїлем. Сьогодні до Москви прибула делегація ісламістського руху ХАМАС.