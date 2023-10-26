Фіцо розповів голові Єврокомісії, що Словаччина не даватиме Україні зброю

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в четвер провів першу зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і запевнив її, що Братислава не підтримуватиме Україну військово, повідомляє Європейська правда.

Про це Фіцо написав у своєму Facebook.

Словацький прем’єр, серед іншого, заявив фон дер Ляєн, що "відсьогодні Словаччина матиме власну думку в Брюсселі".

Він оголосив про зміни до кримінального законодавства Словаччини у відповідь на "грубі порушення прав людини і зловживання кримінальним правом проти опозиції", якою його партія Smer-SD донедавна була.

"Я також поінформував президентку ЄК, що новий словацький уряд не підтримуватиме Україну у військовому плані і що ми зосередимося лише на гуманітарній допомозі", – додав Фіцо й заявив, що фон дер Ляєн наголосила на суверенному праві держав-членів підтримувати чи не підтримувати Україну зброєю.

Перед цим новий прем’єр-міністр Словаччини підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, бо "нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату".

Нагадаємо, у середу 25 жовтня у Словаччині офіційно затвердили новий уряд на чолі з Робертом Фіцо за підсумками парламентських виборів. На ключових для України посадах опинились неприхильні до підтримки Києва посадовці.