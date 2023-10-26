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Залужний обговорив захист інфраструктури на зиму з колегами з Британії та США

Залужний обговорив захист інфраструктури на зиму з колегами з Британії та США
Фото: Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний у Facebook.

"Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника.
Зупинилися на актуальних потребах Збройних Сил України в снарядах, дронах та військовій техніці".

Окремо командувачі обговорили посилення української протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури.

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