Залужний обговорив захист інфраструктури на зиму з колегами з Британії та США
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Залужний у Facebook.
"Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника.
Зупинилися на актуальних потребах Збройних Сил України в снарядах, дронах та військовій техніці".
Окремо командувачі обговорили посилення української протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури.