Зеленський: Ворог простішим не стане, але Україна має стати потужнішою

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підсумував результати Військового кабінету, заявивши, що Україна нарощує військові можливості та бачить завершення війни нашою перемогою, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє відеозвернення Зеленського.

"Звичайно, усі ми маємо усвідомлювати: ворог непростий і простішим не стане. Але Україна має стати – і стане – потужнішою. Саме так, щоб ми назавжди зафіксували в історії, що російська імперія на українську землю більше не прийде".

За його словами, на Військовому кабінеті в особливому форматі заслухадли доповіді з кожного бойового напрямку, включно з головнокомандувачем та керівниками розвідки.

Були окреслені стратегічні завдання, зокрема, постачання для воїнів снарядів та техніки.