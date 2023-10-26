Румунія встановила систему боротьби з безпілотниками на кордоні з Україною

Система протидії безпілотникам у румунських населених пунктах на кордоні з Україною, вже встановлена, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Digi24.

"Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками", – зазначив він.

Румунський президент розповів, що вдосконалення системи, яке триває, дозволить запобігати інцидентам з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.

Йоганніс додав, що радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.

"Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли тільки цілі вище 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі", – пояснив він.

Румунське Міноборони раніше зробило висновок, що безпілотники на румунську територію падали випадково – це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.

Також ЗМІ повідомляли, що Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників.