Лідери ЄС погодили позицію щодо ескалації на Близькому Сході

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі в четвер узгодили позицію стосовно ескалації на Близькому Сході, обмежившись обережними формулюваннями про необхідність "гуманітарних пауз" і підтвердивши право Ізраїлю на самооборону, повідомляє Європейська правда.

Узгоджений текст опублікувала речниця голови Європейської ради Екатеріна Касінге.

Лідери ЄС повторили, що засуджують терористичні атаки ХАМАС на цивільне населення, закликають його звільнити заручників і "рішуче підкреслюють право Ізраїлю захищати себе відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права".

У контексті гуманітарної ситуації в секторі Гази Європейська рада закликала до "постійного, швидкого, безпечного і безперешкодного" гуманітарного доступу для тих, хто її потребує, зокрема шляхом "гуманітарних коридорів і пауз для гуманітарних потреб".

Очільники європейських держав підтвердили, що підтримують вирішення арабо-ізраїльського конфлікту за принципом двох держав (тобто утворення Палестини) й "проведення міжнародної мирної конференції найближчим часом", що пропонувала Іспанія.

Окремий пункт заяви саміту ЄС стосується необхідності боротьби з поширенням дезінформації та незаконного контенту й відповідальності онлайн-платформ.

Як відомо, країни-члени Євросоюзу дотримуються різних поглядів щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, що не дозволяє їм виступити єдиним фронтом.

Деякі мають застереження щодо заклику до "гуманітарної паузи" й стверджують, що це може розглядатися як обмеження права Ізраїлю на оборону. Німеччина, Австрія, Угорщина і Чехія зайняли тверду позицію підтримки Ізраїлю. Іспанія та Ірландія більш прихильні до палестинської сторони.

Напередодні у Єврокомісії заявили, що Євросоюз не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.