ЄС закликав до "гуманітарних пауз" у Газі та підтримує Ізраїль у самозахисті

Лідери ЄС під час саміту закликали до створення гуманітарних коридорів та призупинення обстрілів в Секторі Гази, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

В заяві йдеться, що Європейська Рада "рішуче засуджує дії ХАМАС" та підтримує право Ізраїлю на захист, відповідно до міжнародного права.

При цьому, Європейська Рада висловила своє глибоке занепокоєння погіршенням гуманітарної ситуації в Газі та закликала до "постійного, швидкого, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу" за допомогою всіх необхідних заходів, включаючи гуманітарні коридори та паузи для гуманітарних потреб.

Також у ЄС заявили про готовність сприяти пожвавленню політичного процесу на основі рішення про створення двох держав, "в тому числі, за допомогою Дня миру".

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ завдає ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

До того ж, ЦАХАЛ планує наземну операцію у Секторі Газа. Наразі Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки на кордоні.

25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про підготовку до наземної операції у Секторі Газа. Проте сьогодні WSJ повідомило, що країна відкладає старт наземної операції через домовленості з армією США.