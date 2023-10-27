ISW: РФ втратила під Авдіївкою значно більше техніки, ніж під Вугледаром

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росіяни втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку цього року, повідомляє Українська правда.

Великі втрати російської техніки під Авдіївкою, ймовірно, підірвуть російські наступальні можливості у довгостроковій перспективі.

Однак, зазначають експерти, російське командування, ймовірно, буде намагатися компенсувати втрати російської техніки, особливо бронетехніки.

Широкомасштабні втрати і нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну маневрену механізовану війну під час наступу російських військових взимку-навесні 2023 року, що призвело до подальших втрат під час безладних механізованих штурмів під Вугледаром, в січні та лютому 2023 року.

Великі втрати під Вугледаром, ймовірно, завадили російському командуванню здійснити тривалі механізовані наступи в інших частинах України пізніше під час зимово-весняного наступу 2023 року.

Нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, як видається, набагато більші, ніж попередні під Вугледаром. Залишається незрозумілим, чи перспектива подальших втрат важкої техніки утримає російське командування від проведення ще однієї серії великих механізованих штурмів під Авдіївкою.

Росія поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази для подолання дефіциту техніки, але не зробила цього в масштабах, навіть віддалено достатніх для компенсації сукупних втрат російської техніки в Україні.

Нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, ймовірно, призведуть до ще більшого дефіциту російської техніки і зведе нанівець будь-який прогрес, досягнутий російськими військовими у вирішенні питання деградації механізованих засобів ведення маневрених бойових дій.

Ключові висновки ISW за 26 жовтня