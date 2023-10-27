У ЄС сподіваються на мирний саміт щодо війни в Ізраїлі, ХАМАС не запросять

Мирний саміт щодо війни Ізраїлю та ХАМАС може відбутися "найближчими тижнями чи місяцями", пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що ідея мирного саміту вже була на столі під час нещодавньої зустрічі в Єгипті.

"Ми сподіваємося, що в найближчі тижні та місяці ми зможемо досягти прогресу" , - сказав він.

Мішель також підкреслив, що ХАМАС є терористичною організацією, і він не бачить жодної ролі бойовиків у конференції, в якій братиме участь ЄС.