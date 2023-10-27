Пентагон заявив про перекидання близько 900 військових США на Близький Схід
Прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що Штати перекидають близько 900 військових на Близький Схід, повідомляє Українська правда.
"Близько 900 американських військовослужбовців знаходяться в процесі пререкидання в зону операцій Центрального командування США. До них належать сили, які раніше були переведені в стан готовності, і вони розгортаються з континентальної частини США", – заявив він.
"Я не буду говорити про конкретні місця дислокації цих сил, але можу підтвердити, що вони не направляються до Ізраїлю", – додав речник.
Райдер повідомив, що в період з 17 по 26 жовтня сили США і коаліції були атаковані БпЛА і ракетами щонайменше 12 разів в Іраку і чотири рази в Сирії.
Генерал не назвав конкретні угруповання, які взяли на себе відповідальність за ці атаки. Він лише сказав:
"Ми знаємо, що ці групи пов'язані з Іраном".