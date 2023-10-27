США завдали ударів у відповідь по іранських об'єктах у Сирії – Пентагон

Сполучені Штати завдали ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії.﻿ Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні (26 жовтня – ред.), за вказівкою президента Байдена, збройні сили США завдали ударів з метою самооборони по двох об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями" , – сказав Остін.

Остін зазначив, що "ці високоточні удари з метою самооборони" є відповіддю на серію невдалих атак на американські бази в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня.

Він додав: "Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях, але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними і повинні припинитися" .

За словами міністра, "Іран хоче приховати свою руку і заперечити свою роль в цих нападах на наші сили".

"Ми їм цього не дозволимо. Якщо напади іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту наших людей" , – заявив Остін.

Нагадаємо, у четвер військові бази США на Близькому Сході атакували: безпілотники завдали удару по базі США в Сирії Аль-Танф і ракетний удар стався на іншій базі США в Сирії - Коноко, в Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

Пізніше в Міністерстві оборони Штатів підтвердили спробу атаки на їхню військову базу, розташовану в Сирії.