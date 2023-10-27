Курс валют НБУ на 27 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 27 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 26 жовтня знизився до позначки 36.51 за 1 долар.

Євро подешевшав на 15 коп. до 38.47 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.89 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 44,12 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 14 коп. до 40.64 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 1 коп. до 8.61 за 1 польський злотий.