Курс валют НБУ на 27 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 27 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 26 жовтня знизився до позначки 36.51 за 1 долар.
Євро подешевшав на 15 коп. до 38.47 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.89 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 44,12 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 14 коп. до 40.64 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 1 коп. до 8.61 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.508 200
|EUR
|Євро
|38.468 700
|RUB
|рубль
|0.389 310
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.123 800
|CHF
|Швейцарський франк
|40.641 400
|PLN
|Польський злотий
|8.607 000