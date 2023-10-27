Ізраїль заявив про новий рейд піхотою та бронетехнікою до Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що уночі здійснила черговий наземний рейд піхоти, бронетехніки та інженерних військ на території Сектора Гази, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що війська 36-ї дивізії увійшли в сектор Газа, діяли там кілька годин, атакуючи об'єкти ХАМАС і терористів.

ЦАХАЛ додав, що наземні сили супроводжували безпілотники і бойові вертольоти. Рейд був на територію біля району Шуджайя на сході Гази.

Всі ізраїльські війська залишили район через кілька годин, про постраждалих не повідомляється.

The Times of Israel пише, що ця операція стала другою ніччю поспіль, коли сили ЦАХАЛу ненадовго входять в Сектор Гази, перед очікуваним повномасштабним наземним наступом.