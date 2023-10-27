Росіяни атакували "Шахедами" південь, є влучання – Гуменюк
Російські загарбники цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по південних областях України, застосувавши ударні дрони. По ворожих цілях працювала ППО ЗСУ, проте був і "приліт". Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Війська РФ спрямовували дрони-камікадзе двома хвилями - у кожній було по три БПЛА, а під атаку потрапили Миколаївська та Херсонська області.
"Тобто, загальна кількість - шість (дронів), і п'ять із них було знищено", - розповіла офіцер.
Гуменюк уточнила, що два "Шахеди" були збиті силами та засобами ППО в Миколаївській області, і ще три - на Херсонщині.
"На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, але вона не критична, локалізована, і рятувальники працюють", - сказала Гуменюк про "приліт" у Миколаївській області.
Вона також розповіла, що внаслідок події ніхто не постраждав.
За словами Гуменюк, противник, судячи з усього, при нинішній повітряній атаці підшукував нову тактику.
"Вони прилаштовуються та намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективний", - зазначила вона.
Як розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 27 жовтня за межами міста Вознесенськ було зафіксовано удари ворожих "Shahed 131/136".
"Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. Без постраждалих", - повідомив він.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що "Шахеди" окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також вночі окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.