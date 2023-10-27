Росіяни атакували "Шахедами" південь, є влучання – Гуменюк

Російські загарбники цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по південних областях України, застосувавши ударні дрони. По ворожих цілях працювала ППО ЗСУ, проте був і "приліт".﻿ Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Війська РФ спрямовували дрони-камікадзе двома хвилями - у кожній було по три БПЛА, а під атаку потрапили Миколаївська та Херсонська області.

"Тобто, загальна кількість - шість (дронів), і п'ять із них було знищено" , - розповіла офіцер.

Гуменюк уточнила, що два "Шахеди" були збиті силами та засобами ППО в Миколаївській області, і ще три - на Херсонщині.

"На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, але вона не критична, локалізована, і рятувальники працюють" , - сказала Гуменюк про "приліт" у Миколаївській області.

Вона також розповіла, що внаслідок події ніхто не постраждав.

За словами Гуменюк, противник, судячи з усього, при нинішній повітряній атаці підшукував нову тактику.

"Вони прилаштовуються та намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективний" , - зазначила вона.

Як розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 27 жовтня за межами міста Вознесенськ було зафіксовано удари ворожих "Shahed 131/136".

"Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. Без постраждалих" , - повідомив він.

Повітряні сили ЗСУ повідомили﻿, що "Шахеди" окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також вночі окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.