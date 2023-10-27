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ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів та 7 артсистем – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів та 7 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Збройні сили України за минулу добу знищили приблизно 560 російських окупантів, а також знищили 4 танки, 11 бронемашин, 7 артилерійських систем та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 297680 (+560) осіб,
  • танків – 5145 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 9726 (+11) од,
  • артилерійських систем – 7162 (+7) од,
  • РСЗВ – 834 (+0) од,
  • засобів ППО – 556 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),
  • крилатих ракет – 1538 (+0),
  • кораблів / катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6) од,
  • спеціальної техніки – 1011 (+1).

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