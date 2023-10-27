ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів та 7 артсистем – Генштаб
Збройні сили України за минулу добу знищили приблизно 560 російських окупантів, а також знищили 4 танки, 11 бронемашин, 7 артилерійських систем та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 297680 (+560) осіб,
- танків – 5145 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 9726 (+11) од,
- артилерійських систем – 7162 (+7) од,
- РСЗВ – 834 (+0) од,
- засобів ППО – 556 (+0) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),
- крилатих ракет – 1538 (+0),
- кораблів / катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6) од,
- спеціальної техніки – 1011 (+1).