Окупанти запускають менше "Шахедів", але вони все одно небезпечні – ЗСУ

Росія останнім часом почала запускати менше дронів-камікадзе для ударів по Україні. Попри це, "Шахеди" залишаються небезпечними та дозволяють ворога розвідати українську ППО. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За його словами, мета того, що окупанти різко зменшили кількість дронів, які одночасно випускають, є різною. "Шахед" - це далекобійна зброя, безпілотник-камікадзе, який може точно влучати у ціль.

"Він має GPS навігацію, по якій йде по прокладеному маршруту. І він може летіти далеко і змінювати постійно маршрут. Таким чином навіть невелика кількість БПЛА, які ворог застосовує, проводять маневри Україною та визначають, де їх там краще збивають, а де гірше" , - сказав речник.

Ігнат зазначив, що ця інформація дозволяє ворогу робити певні висновки щодо сил та засобів, які знаходяться в тому чи іншому регіоні. Ці дані окупанти використовують при плануванні наступних атак.

"Тобто така собі розвідувальна функція. Але не забуваємо, що навіть така кількість у 5-6 БПЛА не просто так відправили "політати", а конкретно на об'єкти для того, щоб їх знищити. Ну і навіть кількість в 11 чи 15 дронів, вони розлітаються по різних маршрутах і ніколи фактично не літають в купі. Це дозволяє ворогу проводити збір важливої інформації щодо сил та засобів" , - додав він.

Речник наголосив, що навіть один "Шахед" - це грізна зброя і її треба знищувати. Адже коли дрон влучає у вразливе місце, можуть бути серйозні наслідки.