У Севастополі міг підірватись ще один корабель ЧФ – очевидці

Ще один російський корабель міг підірватися у Севастополі 26 жовтня. Йдеться про протимінний корабель проєкту 23040Г "Владимир Козицкий", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За словами очевидців, російський корабель підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Перед цим він декілька днів курсував у тому районі.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що після вибуху з машинного відділення пішов дим. До корабля підігнали буксир та відтягнули його до Стрілецької бухти.

Варто зазначити, що корабель 23040Г "Владимир Козицкий" є новітньою розробкою РФ. Його задача - розвідка з метою виявлення морських мін. Катери такого типу при повній водотоннажності 192,7 т досягають 33 метри завдовжки і 6,8 метра завширшки. Вони оснащені двома потужними дизельними двигунами, дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Нагадаємо, що ввечері 26 жовтня у мережі повідомляли про глухий вибух з вібрацією. Його чули жителі центру окупованого Севастополя та північної сторони.