16% українців у прифронтових регіонах читають російські медіа – опитування

78% жителів прифронтових регіонів на щоденній основні споживають новини, з них 6% опитаних щодня читають новини з російських джерел.﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 7-12 серпня серед мешканців 10 прифронтових регіонів, повідомляє Українська правда.

"78% респондентів на щоденній основні споживають новини. Ще 12% споживають досить регулярно (3-4 рази на тиждень). Лише 10% споживають новини 1-2 рази на тиждень чи рідше.

Для 97% респондентів досить або дуже важливо стежити за новинами про події в Україні (зокрема, для 67% це дуже важливо)" , – зазначають соціологи.

Абсолютна більшість респондентів насамперед отримують новини з національних (54% отримують щодня) та місцевих (59%) джерел. Із загалом міжнародних джерел 28% отримують на щоденній основі новини плюс 37% отримують щотижня.

Водночас 16% респондентів повідомили, що на щотижневій чи щоденній основі отримують новини з російських джерел, зокрема 6% щодня користуються російськими джерелами. Серед цих респондентів, які щодня/щотижня користуються російськими джерелами, 44% користуються і провладними, і опозиційними джерелами, 22% – провладними, 21% – опозиційними.

Основними мотивами читання російських джерел інформації опитувані назвали зіставлення інформації (17%), інтерес до подачі інформації в Росії (14%), проросійські настрої (11%), бажання бути поінформованим про події в Росії через важливість для України (11%), розуміння бачення подій росіянами (10%).

Найбільше опитаних цікавлять місцеві новини (25% зараховують цю тему до однієї з трьох найбільш цікавих для себе) і загальноукраїнські новини (25%). Далі йдуть економіка країни (19%), міжнародні новини (крім Росії) − (19%), соціальні проблеми (15%), науково-пізнавальні/освітні програми (15%) і здоров’я (15%).

Щодо новин, які опитані хотіли би отримувати більше, то 57% назвали інформацію про хід війни. Далі йдуть інформація про наявні програми держпідтримки для громадян (39%), про доступні в громаді послуги (36%) і плани відбудови (33%).

Соціологи кажуть, що 65% респондентів віддають перевагу отриманню новин у форматі відео, причому переважно мова йде про відео до 15 хвилин. Також 53% віддають перевагу коротким інформаційним повідомленням. Обирають зображення 25%, а довгі статті готові читати лише 6%. Формат подкастів чи радіо приваблює 7%.

Дослідження тривало 7-12 серпня. Методом онлайн інтерв’ю опитали 1000 дорослих мешканців прифронтових регіонів. ﻿﻿ За звичайних обставин статистична похибка загальної вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту і особливостей застосованого методу дослідження) не перевищувала 3,1%.

Водночас соціологи кажуть, що за умов війни можуть виникати додаткові систематичні відхилення вибірки, зумовлені наслідками російської агресії. Також потрібно враховувати особливості використаного методу (онлайн-інтерв'ю).

Дослідження було підтримано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).