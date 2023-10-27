Українці більше виступають за парламентські вибори, аніж президентські – опитування

39% українців вважають, що в Україні слід провести парламентські вибори, а 20% – за президентські, водночас переважна більшість (62%) заявили, що будь-які вибори мають проводитись тільки після війни, скільки б не довелося на це чекати. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Ліга.net.

Українцям запропонували уявити, що в їхній країні немає війни, і поставили запитання: "Як Ви вважаєте, які з цих виборів слід провести навіть попри воєнний стан?"

У переліку значились президентські, парламентські, місцеві, жодні з них.

39% опитаних заявили, що в Україні слід провести парламентські вибори, водночас за президентські проголосували удвічі менше – 20%.

Разом з тим за парламентські вибори проголосувала більшість з усіх вікових категорій: 43% – люди від 18 до 35 років, 41% – від 36 до 50 і 34% – від 51 та старше.

Це найбільший показник, оскільки у порівнянні з вибіркою щодо президентських виборів, серед першої категорії (18-35 років) – 17% за зміну президента, 16% – серед другої категорії та 24% серед третьої.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 9-12 вересня 2023 року. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Усього було опитано близько 2000 жителів України віком 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±2,2 відсоткових пункти для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 12%.