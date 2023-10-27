Надійшли повідомлення про "замінування" Львівської та Івано-Франківської ОВА

Зранку надійшли повідомлення про замінування будівель обласних військових адміністрацій у Львівській та Івано-Франківській областях, повідомляє Українська правда.

"Близько 10:30 в канцелярію Львівської ОВА надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі адміністрації" , – йдеться в повідомленні.

Усіх працівників попросили тимчасово покинути свої робочі місця. На місці працюють вибухотехніки та інші профільні служби.

В Івано-Франківську також повідомили про замінування будівлі обласної військової адміністрації. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група, повідомив керівник сектору комунікації поліції в Івано-Франківської області Андрій Яцків.