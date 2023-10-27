Британська розвідка: РФ накопичує високоточні ракети для зимових обстрілів

Розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні та пов’язує це з накопиченням запасу на зиму. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну від 27 жовтня, повідомляє Європейська правда.

Розвідка зазначає, що російські важкі бомбардувальники не здійснювали пусків крилатих ракет вже понад місяць, і це одна з найдовших пауз за час повномасштабної війни. Хоча в армії РФ є багато інших засобів для завдання ударів, стратегічна авіація досі була основним способом завдання високоточних ударів.