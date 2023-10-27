Орбан попередив ЄС та НАТО про зустріч з Путіним – угорське ЗМІ

Перед своєю останньою зустріччю з президентом Росії Владіміром Путіним у Китаї угорський прем’єр Віктор Орбан поінформував про неї ЄС та НАТО. Про це стало відомо угорському виданню HVG від власних джерел, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, Орбан розповів про заплановані переговори в Китаї генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу і главі Євроради Шарлю Мішелю телефоном.

Орбан нібито також сказав, що зустріч відбулася не з його ініціативи, але уникнути її було неможливо.

Речник Орбана підтвердив виданню, що "прем'єр-міністр зазвичай проводить консультації перед будь-якою такою зустріччю у світлі членства Угорщини в НАТО і ЄС".

Однак він не спростував і не підтвердив інформацію щодо того, що переговори в Пекіні ініціював не Орбан, і що угорський прем'єр не мав змоги відмовитися.