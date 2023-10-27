Окупанти заявляють про замах на екснардепа Царьова (Оновлено)

В державного зрадника і екснардепа Олега Царьова, який підтримує вторгнення РФ в Україну, стріляли, через що він у важкому стані. Про це заявив колаборант Олег Рогов, повідомляє Українська правда.

Рогов написав, що "стан Олега дуже важкий. Наразі він у реанімації". Також він сказав, що в Царьова стріляли.

В мережі також поширюють відео, начебто біля будинку Царьова, де на нього скоїли замах.

Пізніше у Telegram-каналі Царьова опублікували від імені адміністратора таку інформацію:

"Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики.

На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров'я на поточний момент немає".

Відео з-під будинку Царьова, де на нього начебто скоїли замах pic.twitter.com/LzRD1FMro5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 27, 2023

Нагадаємо, у травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив Царьова до 12 років позбавлення волі. У березні 2022 року Царьов прибув у Київську область разом із російською армією, а також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським окупантам.

Царьов неодноразово публікував у Telegram заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.