Телемарафону довіряють менше 50% жителів прифронтових регіонів – опитування

Інформації, поданій у Єдиному телемарафоні новин, довіряють 44% жителів прифронтових районів, його випереджають Telegram-канали, міжнародні медіа й онлайнові ЗМІ.﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в серпні, повідомляє Українська правда.

За показниками довіри (незалежно від користування) лідирують телеграм-канали (51% скоріше або повністю їм довіряють при лише 8%, які не довіряють), міжнародні ЗМІ (47% проти 8%) і українські інтернет-ЗМІ (45% проти 11%).

ТБ-марафону довіряють 44% проти 18%, які не довіряють.

Також у п’ятірці джерел за довірою – радіо, якому довіряють 37%, не довіряють – 9%.

Найнижчі показники довіри у TikTok, якому довіряють 14%, не довіряють – 31% (це єдине джерело з переліку, яке має негативний баланс довіри-недовіри; водночас серед респондентів до 25 років 40% йому довіряють).

На відкрите запитання про публічних осіб, які дають достовірну інформацію, 37% називають президента Володимира Зеленського.

На умовно другому місці – головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (18%).

Далі йдуть блогер Олексій Арестович (10%), волонтер Сергій Притула (9%), керівник військової розвідки Кирило Буданов (9%). Інші особи називалися рідше.

7-12 серпня 2023 року КМІС провів опитування мешканців 10 прифронтових регіонів на замовлення проєкту "Трансформація комунікацій в Україні", який є програмою USAID, що реалізується Кімонікс Інтернешнл в Україні. Дослідження було підтримано американським народом через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Методом онлайн інтерв’ю було проведено 1000 інтерв'ю з дорослими мешканцями прифронтових регіонів.

За звичайних обставин статистична похибка загальної вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту і особливостей застосованого методу дослідження) не перевищувала 3,1%. Водночас за умов війни можуть виникати додаткові систематичні відхилення вибірки. Також потрібно враховувати особливості методу онлайн-інтерв'ю.