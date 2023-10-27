Прем’єр Люксембургу про дії Орбана: Це середній палець солдатам ЗСУ
Прем’єр Люксембургу Ксав’є Беттель жорстко розкритикував главу угорського уряду Віктора Орбана за його взаємодію з російським президентом Владіміром Путіним, повідомляє Європейська правда.
Про це Беттель сказав, прибувши на другий день саміту лідерів ЄС в Брюсселі 27 жовтня.
Беттель, говорячи про Віктора Орбана, згадав його нещодавню зустріч з російським президентом.
"Те, що він (Віктор Орбан. – Ред.) зробив з Путіним, – це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу", – сказав глава уряду Люксембургу.
Беттель зазначив, що ЄС не повинен стати заручником Віктора Орбана, який висуває фінансові вимоги для схвалення підтримки України.
"(Орбан каже. – Ред.): якщо вам потрібні гроші для України – тоді нам також потрібні гроші для нас. Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана. Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле, і Орбан теж", – сказав Беттель.
Він також прокоментував рішення нового словацького проросійського уряду зупинити військову підтримку України. Беттель зазначив, що Люксембург ніколи не приєднається до альянсу Фіцо і Орбана, які виступають проти допомоги Україні зброєю.
"Ми досі вважаємо, що міжнародна солідарність є важливою. Україна бореться за наші цінності… Не можна забувати, хто буде наступним, якщо ми просто заплющимо очі", – сказав він.