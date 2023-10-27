Окупанти за добу обстріляли дев'ять регіонів – зведення ОВА

Під ударами російських військ минулої доби опинилися дев'ять областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п'ятниці, 27 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Під ворожим вогнем перебувала, зокрема, Чернігівська область – зафіксований один обстріл зі станкового гранатомета типу АГС і 20 вибухів. Під удар потрапила Городнянська громада Чернігівського району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Уточнення даних триває.

Сумську область вночі росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Удар був завданий по території Краснопільської громади – сталися два вибухи. Минулося без наслідків.

Учора протягом дня російська армія чотири рази била по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області, спричинивши загалом 12 вибухів. Ворожих обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська й Середино-Будська громади.

Зокрема, по Великописарівській громаді загарбники вдарили з артилерії, унаслідок чого пролунали п'ять вибухів. Через ворожий обстріл загинув хлопець, 2007 року народження, пошкоджень зазнало приватне домоволодіння.

У Запорізькій області минулої доби російські війська атакували 19 населених пунктів, завдавши по них загалом 133 удари. Так, 20 дронових атак ворог здійснив по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному Білогір'ю, Малій Токмачці і Малих Щербаках. Шести обстрілів із реактивних систем залпового вогню загарбників зазнали Білогір'я і Мала Токмачка.

По території прифронтових міст і сіл регіону зафіксовані також 107 ударів російської артилерії. Серед них – Новоандріївка, Малинівка, Новоданилівка, Левадне, Полтавка, Роботине, Кам'янське, П'ятихатки, Лобкове, Плавні та Приморське.

Унаслідок ворожих обстрілів у Запорізькій області минулося без постраждалих. Про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури надійшли шість повідомлень.

У Дніпропетровській області з вечора російська армія чотири рази атакувала Нікопольський район, випустивши з важкої артилерії 20 снарядів. Від ворожого вогню потерпали Покровська і Марганецька громади. Понівечені приватний будинок, автомобіль і лінія електропередач. Обстеження території триває. Рятувальники уточнюють наслідки ударів. Серед населення поранених немає.

Ударів по Нікопольському району загарбники завдавали також учора. Для цього застосовували важку артилерію та дрон-камікадзе. Так, двічі протягом дня ворог цілив по самому Нікополю, надвечір ударив по Покровській громаді. Ворожим вогнем пошкоджене приватне підприємство, понівечені три житлові будинки. Минулося без жертв.

У Харківській області вночі російська армія завдала ракетного удару по Ізюму. За попередніми даними, загарбники використали зенітний ракетний комплекс С-300. Ворожим влучанням пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини, поранені вісім працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які перебували на чергуванні. Четверо постраждалих госпіталізовані. Попередньо, пошкоджені 13 одиниць техніки.

Учора вдень російські війська обстріляли Курилівку Куп'янського району, унаслідок чого загорівся будинок. Також учора загарбники вдарили по Боровій і Богуславці Ізюмського району – в обох населених пунктах пошкоджені по одному приватному домоволодінню.

У Луганській області російська армія щодня б'є по Невському та прилеглих селах. Не припиняє відкривати вогонь ворог у напрямку Білогорівки. Для ударів по регіону росіяни застосовують переважно ствольну артилерію, міномети й реактивні системи залпового вогню. За останню добу загарбники здійснили по Луганській області 135 обстрілів, випустивши 552 снаряди.

У Донецькій області минулої доби російські війська шість разів атакували населені пункти, а саме: Авдіївку, Орлівку і Предтечине. Для ударів ворог застосовував авіацію (тип ракет не встановлений) та артилерію. Через російські обстріли в регіоні поранена людина, пошкоджені сім житлових будинків.

Миколаївську область уночі загарбники атакували безпілотниками типу Shahed 131/136. Два ворожі дрони знищила протиповітряна оборона. За межами міста Вознесенськ сталося влучання, унаслідок якого спалахнула пожежа. Загоряння локалізоване, минулося без постраждалих.

Херсонську область за добу росіяни обстріляли 114 разів, випустивши 500 снарядів. Зокрема, дев'ять разів загарбники вдарили по самому Херсону, використавши для цього 33 снаряди. Уночі в небі над Херсонською областю ППО збила три ворожі безпілотники типу Shahed 131/136. Минулого ранку російські війська атакували з артилерії Кізомис, поранивши 66-річного чоловіка.

Авіаційного удару загарбники завдали по Тягинці: по обіді скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби, одна з яких влучила неподалік від місцевого кафе. Від отриманих поранень на місці загинув 59-річний чоловік.

Також учора вдень росіяни вдарили по Корабельному району Херсона. Унаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець. Чоловік дістав легкі поранення та був доставлений до медичного закладу, де отримав необхідну допомогу

За добу в Херсонській області через російську агресію загинула одна людина, ще двоє поранені.