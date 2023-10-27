Орбан знову заявив, що Україна не виграє РФ: Потрібен план Б

Прем’єр-міністр Віктор Орбан у п’ятницю знову заявив, що стратегія ЄС щодо російсько-української війни провалилась і Україна не переможе на фронті. Про це він сказав у інтерв’ю національному угорському радіо, повідомляє Європейська правда.

Орбан сказав, що стратегія ЄС – "українці повинні перемогти, росіяни повинні програти" – провалилася.

"Сьогодні всі знають, але не наважуються сказати, що ця стратегія провалилася. Всі військові експерти кажуть, що Україна не переможе на фронті", – заявив угорський прем'єр-міністр, додавши, що Угорщина завжди займала таку позицію.

Орбан заявив, що "Україна не виграє на фронті, росіяни не програють на фронті", тому необхідний "план Б".

Він зазначив, що на наступних європейських виборах мають відбутися зміни, тому що теперішні лідери "не можуть впоратися з цією проблемою".

"Вони можуть бути хорошими лідерами в мирний час, але зараз, коли йде шторм, великі хвилі, з'являються піратські кораблі, потрібні зміни", – цитує Орбана Index.

Орбан від початку повномасштабного вторгнення війни стверджує, що Україна не має шансу на виграш. В останні дні Орбан потрапив під критику колег з ЄС через свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним в Пекіні. Однак угорський прем'єр заявив, що не планує просити вибачення за неї.

Під час зустрічі Орбан назвав розв'язану Росією війну проти України "воєнною операцією".