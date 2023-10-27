Україні повернула тіла 50 полеглих військових – штаб

​​Внаслідок проведених заходів 27 жовтня Україна повернула тіла 50 полеглих оборонців держави. Про це заявили в Координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України.

Запевняється, що Збройні сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.