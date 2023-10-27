Зеленський: Україна не зупинятиме "морський коридор" попри загрози від РФ

"Зерновий коридор" в Чорному морі продовжить функціонувати попри всі загрози з боку Росії.﻿ Про це заявив президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, передає сайт глави держави, повідомляє Економічна правда.

Зазначається. що Володимир Зеленський поінформував Ріші Сунака про ситуацію в Чорному морі й про дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.

За словами глави держави, попри всі загрози "зерновий коридор" продовжить функціонувати.

"Співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден" , - повідомляє пресслужба президента.

Нагадаємо, напередодні консалтингова компанія Barva Invest заявила, що 25 жовтня АМПУ випустила попередження про те, що рух суден коридором буде призупинено щонайменше 26 жовтня 2023 року, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації.

Також 25 жовтня Українська зернова асоціація заявила про численні повідомлення учасників ринку зерна про те, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть "колосальні втрати".

Водночас вже до кінця дня 26 жовтня Міністерство відновлення України заперечило призупинку роботи зернового коридору.