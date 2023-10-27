Зеленський провів розмову з Сунаком: розповів про ситуацію в Авдіївці

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, вони обговорили, зокрема, ситуацію на фронті. За словами глави держави, під Авдіївкою російські окупанти втратили щонайменше бригаду, йдеться на сайті Офісу президента, повідомляє Ліга.net.

"Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду" , – розповів Зеленський Сунаку.

Президент обговорив із британським прем'єром й оборонну співпрацю, зокрема посилення української протиповітряної оборони ракетами та засобами для боротьби з дронами, а також ситуацію у Чорному морі та конфлікт на Близькому Сході.

Бригада у ЗС РФ налічує від 2000 до 4000 особового складу, буває й більше.