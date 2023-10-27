В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач – Мінцифри

В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1 із мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.﻿ Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Українська правда.

"ST1 — автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту — потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни" , – зазначив Федоров.

За словами Федорова, зараз команда збирає зворотний зв'язок, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва.