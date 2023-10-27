Ігнат розповів, чому РФ перестала обстрілювати ракетами Х-101

Не використовуючи ракети Х-101 під час обстрілів України, Росія, ймовірно, хоче відновити втрачений потенціал. Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Це високоточні далекобійні ракети так само як і "Калібр". Можливо, вони їх певну кількість зараз мусять відновити, накопичити... Зараз місяць у нас немає обстрілів зі стратегічної авіації. Тож можна робити припущення певні, що вони, можливо, хочуть відновити той ракетний потенціал" , - пояснив він.

Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.

"А це ракета Х-101, яка за заявами окупантів може здолати 5500 км. Це можна дістати до кінця Європи цією ракетою, якщо ці дані таки суттєво не перебільшені. Але все одно тих ракет вистачає. В них великий запас ходу" , - констатував Ігнат.

Росія вже понад місяць не атакує Україну бомбардувальниками та ракетами типу Х-101. Це найдовша пауза з початку повномасштабної війни. Раніше Ігнат розповідав, що Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні за весь час маштабного вторгнення.