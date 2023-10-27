ПриватБанк намагається відсудити заправки в Коломойського та його оточення

ПриватБанк намагається відсудити 245 АЗС, якими зараз користуються компанії, підконтрольні Ігорю Коломойському та його оточенню. Про це повідомила пресслужба банку, повідомляє Ліга.Фінанси.

"30 жовтня юристи ПриватБанку знову добиватимуться у Центральному апеляційному господарському суді скасування заборони банку на вилучення власних АЗС" , – йдеться в повідомленні.

Ще до націоналізації банк у 2016 році отримав у власність 248 АЗС (три із них згодом продали) і одразу передав їх у лізинг 15 компаніям, пов'язаним з ексвласниками банку.

Надалі ці АЗС передали 38 компаніям-орендарям.

Зараз у власності ПриватБанку є 245 АЗС, але вони продовжують перебувати у користуванні лізингоотримувачів, які не сплачують банку лізингові платежі і здали їх в оренду третім особам.

Мережа АЗС Групи Приват складається із понад 1500 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережа країни. У низці областей вони займають понад 40% на ринку. Формально управління мережею АЗС Привату здійснюють понад 50 юридичних осіб, які змінюються з інтервалом у рік.

Через заборгованість банк у березні 2020 року хотів розірвати договори лізингу. Але суд заборонив повертати АЗС банку.

Нині лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд грн.

"Суборендарів багато, вони майже щороку змінюються. Позивачів у таких справах, як правило, понад 50, вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не може відбутися" , – кажуть у ПриватБанку.

Після скасування заходів забезпечення позову опоненти залишають його без розгляду та звертаються до іншого суду, додали адвокати банку.