США оголосили про нові санкції щодо ХАМАСу

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у п’ятницю, 27 жовтня, запровадив другий раунд санкцій проти ключових посадових осіб та фінансові мережі, пов’язаних із ХАМАСом, за варварські напади на Ізраїль та його цивільне населення, повідомляє Укрінформ.

"Сьогоднішні дії підкреслюють зобов’язання Сполучених Штатів ліквідувати мережі фінансування ХАМАСу шляхом розгортання наших антитерористичних санкційних органів і співпраці з нашими союзниками у світі, щоб позбавити ХАМАС можливості використовувати міжнародну фінансову систему.

Ми без вагань вживатимемо заходів для подальшого погіршення спроможності ХАМАС здійснювати жахливі терористичні атаки, невпинно руйнуючи його фінансову діяльність і потоки фінансування" , - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Зазначається, що санкції запроваджено проти осіб, які, відіграють ключову роль у керуванні компаніями в інвестиційному портфелі ХАМАСу в обхід санкцій, накладених Міністерством фінансів США раніше.

Також Мінфіні США наголошують, що сьогоднішні санкції підкреслюють критичну роль, яку відіграє Іран у наданні фінансової, матеріально-технічної та оперативної підтримки ХАМАСу.

Загалом до санкційного списку було додано 4 юридичні і 8 фізичних осіб, серед яких декілька посадовців іранського Корпусу вартових Ісламської революції.