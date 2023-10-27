ДТЕК відремонтувала 19 блоків, навесні планували 28

Найбільша приватна енергокомпанія України ДТЕК відзвітувала про завершення ремонтної кампанії і 100-відсоткову готовність до зими, повідомляє ЛігаБізнес.

"Нам це вдалося! Енергетики ДТЕК завершили 19 з 19 планових ремонтів енергоблоків у рамках підготовки до опалювального сезону" , – йдеться в повідомленні.

Наприкінці березня компанія заявляла про плани відремонтувати 28 енергоблоків ТЕС у межах підготовки до наступного опалювального сезону.

Тоді повідомлялося, що протягом опалювального сезону 2022/2023 РФ 29 разів завдала ударів по теплоелектростанціях ДТЕК Енерго. Пошкоджень зазнали понад тисяча одиниць різного обладнання на станціях.

Під час ремонтної кампанії плани переглянули і скоротили до 19 енергоблоків.

Станом на 1 жовтня компанія відновила після обстрілів вісім енергоблоків, холдинг вклав у ремонт теплових електростанцій 3,9 млрд грн.

У жовтні Росія знову почала обстрілювати українські електростанції. Ввечері 22 жовтня під удар потрапила ТЕС Ахметова. Це був перший подібний випадок за два місяці.

З вересня 2022 року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго уже 35 разів потрапляли під обстріли.

ДТЕК – один із найбільших виробників електроенергії в України. Компанія має вісім теплових електростанцій, дві з яких – Запорізька (Енергодар) та Луганська (Щастя) – розташовані на тимчасово окупованих територіях, а ще одна – Курахівська – у прифронтовому місті Курахове.