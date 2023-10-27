З портів Одещини вийшли ще чотири судна – The Guardian

Ще чотири судна покинули чорноморські порти в Одеській області після триденної перерви. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на незалежну консалтингову компанію STC, яка спеціалізується на транспортному секторі, 27 жовтня, відновився рух суден тимчасовим Чорноморським коридором, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Йдеться про судна Propus, Iasos, Gloria G і Manassa Queen. Також танкер, балкер Golden Arrow й суховантаж Maranta наразі прямують до українських портів.

Як пише видання, вчора, 26 жовтня, київська консалтингова компанія Barva й Invest британська охоронна фірма Ambrey заявили про те, що Україна призупинила використання коридору через можливу загрозу з боку російських військових літаків та морських мін. Водночас українські офіційні особи заперечили це.