Центробанк РФ підвищив облікову ставку вчетверте з липня

Банк Росії 27 жовтня ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 2 відсоткових пунктів - до 15%, повідомляє Економічна правда.

Це вже четверте підвищення ставки від регулятора, починаючи з 21 липня.

Зокрема, у липні Центробанк підвищив ставку на 1 в.п. (відсотковий пункт, - ред).

15 серпня, на позаплановому засіданні, на тлі зростаючого інфляційного тиску, облікову ставку було підвищено одразу на 3,5 в.п.

15 вересня Банк Росії ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 1 в.п. - до 13%.

При цьому, у середньостроковому макропрогнозі Центробанк підвищив свої очікування щодо інфляції за підсумками року - з липневих 5-6,5% до 6-7%.

До середини літа 2023 року ключова ставка центробанку, що регулює вартість кредитів в економіці та прибутковість вкладень у рублі, трималася на рівні 7,5%.

Настільки різке посилення жорсткості політики ЦБ російська економіка бачила лише двічі за останні 10 років - 2014 року, після анексії Криму і першої хвилі західних санкцій, і 2022-го, коли російська армія вторглася в Україну.