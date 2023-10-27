Соцмережа X буде конкурувати з YouTube та Linkedin

X (Twitter) планує розвинути нові напрямки у сфері відео та наймання персоналу, які будуть конкурувати з YouTube та Linkedin. Про це пише Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

Власник Ілон Маск і головна виконавча директорка Лінда Яккаріно звернулися до цих двох сайтів під час загальнокорпоративної зустрічі, присвяченої річниці придбання Twitter. Вони також говорили про амбіції створити новинну стрічку XWire, яка буде конкурувати з PR Newswire.

Зустріч стала першим випадком, коли Маск і Яккаріно звернулися до всієї компанії разом. Маск і Яккаріно заявляють про рекордну кількість користувачів платформи, але деякі оцінки свідчать про зниження активності. Керівники не розкрили деталей про нових конкурентів, але зазначили, що позиціюють компанію як таку, що зростає.

Маск сконцентрувався на капітальному ремонті продукту, рекламуючи преміумпередплату, змінюючи значення "верифікації" облікового запису і покладаючись на краудсорсингову систему фактчекінгу під назвою "Нотатки спільноти".

Поки що незрозуміло, як виглядатимуть конкуренти YouTube, LinkedIn та PR Newswire, і керівники не надали жодних подробиць.