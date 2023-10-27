Медведчук після видачі Росії купив нову яхту – ЗМІ

Сім'я колишнього нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука після його обміну до Росії придбала нову яхту вартістю 9,6 млн доларів, повідомляє Верстка.

Йдеться про швидкісну яхту Pershing 9X, яку виробник - італійська Ferretti Group - називає "винищувачем". На борту 28-метрового судна є чотири каюти із 8 спальними місцями. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

Як випливає з митних даних, які є у розпорядженні редакції, судно за назвою Amore Mio зовсім нове — його спустили на воду 2023 року. Російську митницю вона пройшла 26 липня. Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау, при цьому її відправником є компанія Lavel Fzco з ОАЕ.

Одержувачем яхти у Росії вказано АТ "Ренесанс". Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була громадянка України Оксана Марченко – дружина Медведчука.

Фірма оформила "тимчасове ввезення" яхти. Цю процедуру використовують, коли перебування товару на митній території недоцільно на постійній основі. До того ж вона частково звільняє декларанта від сплати митних платежів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медведчука за підозрою у держзраді затримала СБУ. У вересні 2022 року його було видано Росії в обмін на полонених бійців "Азова". Нині він живе у Росії.