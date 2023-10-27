МОЗ скорочує терміни проходження військово-лікарської комісії: що відомо
Терміни проходження військово-лікарської комісії в Україні скорочують — тепер у військовозобов'язаних є чотири дні на медогляд, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
МОЗ скорочує терміни проходження ВЛК згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони, яке було введене у дію указом президента України.
Зміни передбачають встановлення чітких строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:
- на проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше 4 робочих днів;
- на проведення лабораторних досліджень — не більше 3 робочих днів;
- на проведення інструментальних досліджень — не більше 3 робочих днів.
Головам обласних військкоматів та працівникам лікарень доручили дотримуватися встановлених термінів. Також вони повинні організувати маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.
МОЗ також зробив крок до цифровізації ВЛК. Тепер медики можуть використовувати електронну систему охорони здоров'я і переглядати наявні записи.
"Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні", — додали у МОЗ.