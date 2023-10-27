МОЗ скорочує терміни проходження військово-лікарської комісії: що відомо

Терміни проходження військово-лікарської комісії в Україні скорочують — тепер у військовозобов'язаних є чотири дні на медогляд, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

МОЗ скорочує терміни проходження ВЛК згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони, яке було введене у дію указом президента України.

Зміни передбачають встановлення чітких строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

на проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше 4 робочих днів;

на проведення лабораторних досліджень — не більше 3 робочих днів;

на проведення інструментальних досліджень — не більше 3 робочих днів.

Головам обласних військкоматів та працівникам лікарень доручили дотримуватися встановлених термінів. Також вони повинні організувати маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

МОЗ також зробив крок до цифровізації ВЛК. Тепер медики можуть використовувати електронну систему охорони здоров'я і переглядати наявні записи.