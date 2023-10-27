НАБУ проводило обшуки в родини заступника голови ОП Смирнова – ЗМІ

Минулого тижня НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова. Слідчі дії проводили в рамках справи, зареєстрованої після публікації журналістського розслідування взимку цього року. Було вилучено телефони, комп'ютери з дуже важливим для слідства листуванням. Про це розповіли джерела в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє Дзеркало тижня.

Інформацію про активізацію розслідування НАБУ та обшуки підтвердили також джерела в НАБУ. Мова йде про журналістське розслідування, яке виявило, що брат заступника глави ОПУ Ігор Смирнов придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. Апартаменти, ділянка та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів. А гроші, за словами брата, він узяв у позику.

Але інформацію про те, що Банкова і сам Смірнов намагаються зробити все, щоб передати справу до Державного бюро розслідувань чи іншої підконтрольної владі правоохоронної структури, співрозмовник видання у НАБУ не підтвердив. За його словами, "загроз забрати справу не було, мені про таке не відомо".

Про те, що позиції Андрія Смирнова (він курує в офісі президента судову реформу і давно "на ножах" з іншим заступником глави ОПУ з питань правоохоронної системи Олегом Татаровим), сильно похитнулися, можна припустити за ще одним публічним фактом.

Кілька днів тому "слуга народу" Микола Тищенко, який, до слова нічого без команди Банкової публічно не робить, відкрито почав критикувати Смирнова. Зокрема, Тищенко заявив, що колишній очільник фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді, ексдепутат Олександр Єфремов, виїхав до Росії. При цьому акцентувавши увагу на тому, що його бувши адвокатом захищав Смирнов.

"Щоправда, за інформацією з журналістських джерел, цей захист досить щедро сплачувався, адже щомісяця син Єфремова передавав захиснику батька по 20 тис. доларів. Тільки-но Андрій Смирнов потрапляє на свою посаду, як о диво — суди починають гальмуватися. Не буду судити, чи пов’язані ці факти…. мабуть, співпадіння" , – написав Тищенко у Facebook.

"Слуга народу" заявив, що починаючи з 2019 року суд щодо проросійського ексдепутата Єфремова фактично зупинився.

"Ще до 2019 року Андрій Смирнов, негласний куратор по всій судовій гілці, зухвало захищав багатьох прихильників "русского мира". Наразі важко судити дії людини, яка сховалась за сім’ю, як кажуть, замками ОП. Проте деякі факти його діяльності змушують замислюватись суспільство" , – додав Тищенко.

Раніше стосовно Андрія Смирнова відкрили кримінальну справу. Зокрема, ГО "Антикорупційна правозахисна рада" спочатку звернулася із заявою до САП, та не отримавши відповіді, пішла у ВАКС. Але у відкритому судовому засіданні Вищого антикорупційного суду 16 березня 2023 року слідчим суддею було встановлено, що днем раніше, а саме 15 березня 2023 уповноважені особи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою скаржника та розпочали досудове розслідування.