Польща направила до України фахівців для ремонту танків та САУ

Фахівці з польського оборонного холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) відправились в Україну для ремонту пошкодженої військової техніки, повідомляє Європейська правда.

Роботи часто виконуються біля лінії фронту, або навіть в зоні досяжності дії російської великокаліберної артилерії.

Для ремонту зазвичай залучаються спеціалісти, які мають безпосередній досвід експлуатації техніки, яку Польща передає Україні. Зокрема, вони обслуговують САУ Krab, танки Leopard і транспортні засоби для перевезення боєприпасів на шасі вантажівки Jelcz.

Фахівці зазначають, що польська техніка, яка використовується на фронті, працює під найвищими експлуатаційними навантаженням, які значно перевищують кількість циклів, на яку вона була розрахована.