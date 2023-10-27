Лукашенко закликав зупинити війну в Україні та до "переговорів про землю та мир"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність зупинити бойові дії в Україні та провести переговори "про землю та мир", повідомляє Ділова столиця.

Про це Лукашенко розповів білоруським журналістам із посиланням на пропагандистське агентство БелТА.

"Думаю, що розумних людей чимало в Україні. Треба сідати за стіл переговорів та домовлятися. Як я колись казав: не треба попередніх умов. Головне — команду дали "стоп". З 00:00 годин стоп, жодні війська не рухаються.... Зупинилися і ведемо переговори. Про землю і про мир" , — сказав він.

Лукашенко додав, що "українці ставитимуть питання щодо Східної України, Донбасу, Криму", але "робити це треба за столом переговорів, щоб ніхто не воював і не гинули люди".

"Так, Україна може опинитися в "небезпечній ситуації", коли вона матиме зброю, "але воювати не буде кому" , — заявив він.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, "ідеологічні" там "практично всі загинули чи залишилися каліками", і зараз з України "біжать люди, ніхто воювати не хоче", у бій відправляють непідготовлених людей.

За словами Лукашенка, "загалом ситуація складається патова".

"Стоять лоб у лоб на смерть, окопавшись. Гинуть люди" , — сказав самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, у четвер, 26 жовтня, лідер російської партії "Яблуко" Григорій Явлинський на зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним заявив про готовність стати переговорником з Україною про зупинення бойових дій.