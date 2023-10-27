Південна Корея попередила Росію про наслідки за співпрацю з КНДР

Південна Корея попередила Росію, що дасть відповідь, якщо Москва передасть Пхеньяну ракетні технології, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин із посиланням на Yonhap.

Під час парламентської перевірки на запитання депутата, чи інформувала Південна Корея Росію про те, що Сеул не буде сидіти склавши руки, а вживе заходів у відповідь, якщо РФ передасть Північній Кореї ракетні або збройові технології, він відповів ствердно.

Однак Пак не уточнив, які дії зробить Південна Корея.

Заяви глави МЗС Південної Кореї пролунали наступного дня після того, як Південна Корея, США і Японія опублікували спільну заяву, яка рішуче засуджує угоду щодо зброї між РФ і КНДР, що суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.

Пак відмовився підтвердити розкриття США інформації про постачання зброї, пославшись на делікатність розвідувальних даних, але зазначив, що існують "різні підозрілі обставини".

Як повідомлялось, США, Японія і Південна Корея виступили зі спільною заявою щодо постачання військового обладнання та боєприпасів Північної Кореї для Російської Федерації.