У ЄС підтвердили роботу над новим пакетом санкцій проти РФ із забороною алмазів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Європейський Союз зараз працює над новим, 12-м, пакетом санкцій проти Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала на пресконференції у Брюсселі.

"Ми перебуваємо в процесі підготовки 12-го пакета санкцій проти Росії. Ми проводимо консультації з країнами-членами ЄС. Ми розглядаємо, як скоротити решту доходів, які Росія отримує від експорту алмазів до Європи та її партнерів", – зазначила президентка Єврокомісії.

За її словами, робота над новим пакетом санкцій відбувається спільно із країнами G7.

Крім того, ЄС хоче посилити ефективність уже запроваджених заходів проти РФ, додала фон дер Ляєн.

За даними ЗМІ, країни "Групи семи" оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

Очільник нового уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не збирається голосувати у ЄС за "жодні санкції" проти Росії без оцінки ефекту від санкцій для країн Євросоюзу.