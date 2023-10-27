Зеленський обговорив гуманітарну допомогу Україні з президентом ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський та його колега з ОАЕ Мухаммад ібн Заїд Аль Нагаян провели телефонну розмову. Одніим з питань розмови стала гуманітарна допомога Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова української держави в Telegram.

"Я вдячний Об’єднаним Арабським Еміратам за участь у зустрічі щодо Формули миру в Джидді та готовність направити представника до Мальти, а також за гуманітарну медичну й енергетичну допомогу Україні" , - написав він.

Зеленський розповів про гуманітарну програму "Зерно з України" та запросив Об’єднані Арабські Емірати на другий її саміт, який відбудеться незабаром.

Окрім того, лідери держав обговорили ситуацію на Близькому Сході.

"Я підкреслив важливість захисту цивільного населення та забезпечення безперервної роботи гуманітарних коридорів" , - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ОАЕ передали Україні майже півтори тисячі генераторів у рамках спільної програми гуманітарної підтримки.

Також ми писали, що російський "Сбербанк" закриває своє представництво в ОАЕ через санкційні обмеження.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вона включає 10 пунктів.

Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.

А також до обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.

Минулі переговори щодо формули миру проходили у Копенгагені та Джидді. При цьому іноземні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що третя зустріч послів щодо формули миру мала пройти під час саміту "Великої 20".