Уряд підвищив оплату праці для учасників "Армії відновлення"

Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення" в півтора рази — до 10 050 грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Так, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується з 6700 грн до 10 050 грн. З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року — до 12 тис грн.

При цьому види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

"Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт" , — пояснили в міністерстві.

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Нагадаємо, восени 2022 року Кабінет міністрів розробив механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" України через їх участь у суспільно корисних роботах.