ОВА: Російська армія обстріляла центр Херсона, поранено 7 людей
Увечері 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона, місцева влада повідомляє про 7 поранених, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне.
Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися".
На місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, а 10 осель – пошкоджені.
Також Прокудін повідомляє, що під вогнем був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна.