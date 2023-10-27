Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують воєнну машину Путіна

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков звинуватив Угорщину та Сербію у тому, що ті допомагають підтримувати "воєнну машину" Кремля, не шукаючи альтернативних джерел постачання енергоносіїв, повідомляє Європейська правда.

Заяву болгарського прем’єра наводить Bloomberg.

Критика Денкова на адресу Угорщини і Сербії пролунала на тлі суперечки навколо податку на імпорт газу, який нещодавно запровадив болгарський уряд.

"Було достатньо часу, щоб шукати альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки підтримують воєнну машину Путіна. Ми не можемо більше чекати. Насправді, це повинно було статися раніше", – зазначив він.

Денков звинуватив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента Сербії Александара Вучича в тому, що вони розпалюють безпідставні страхи щодо підвищення цін, а не ведуть переговори.

Водночас глава болгарського уряду додав, що відкритий до переговорів.

Раніше Болгарія схвалила закон, який запроваджує збір у розмірі 20 болгарських левів за мегават-годину газу російського походження, що фактично підвищує його вартість приблизно на 20% від середньої ціни європейського газу.

Хоча у Софії запевняли, що цей крок спрямований проти Росії, яка намагається використати енергетичні прибутки для фінансування війни в Україні, він застав Угорщину і Сербію – дві країни, залежні від поставок російського газу, – зненацька, змусивши їх висловити протест.

Після хвилі обурення уряд Болгарії оголосив, що найближчим часом проведе переговори зі своїми європейськими партнерами про податок на транзит російського газу.