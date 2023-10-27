Зеленський провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Військовий кабінет, де обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення Зеленського.
"Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Купʼянськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Марʼїнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, зокрема далекобійною зброєю і ракетами.
Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба".
Крім того, Зеленський провів нараду щодо стану укриттів в Україні та заявив, що в Україні провели повну ревізію сховищ.